Bensan kallistuminen ajoi kulutuksen kovaan laskuun

Bensiinin kulutus laskenut, dieselin taas noussut

Bensiinin kulutus on laskenut tasaisesti viime vuosikymmeninä. Tilastokeskuksen mukaan bensiinin kulutus on laskenut 1990-luvun alusta yli 35 prosenttia.

Dieselin kulutus on sen sijaan kasvanut viime vuosikymmeninä. Kulutus lähti hienoiseen laskuun 1990-luvun puolivälissä, mutta on sen jälkeen noussut tasaisesti.

Bensaan menee nyt enemmän rahaa, vaikka ajokilometrejä kertyy vähemmän

— Raakaöljyn hinta on vähän laskenut huipustaan ja Kiinan taloustilanne on mennyt heikompaan suuntaan, mikä on vähentänyt raaka-aineiden kysyntää. Se taas on laskenut raaka-aineiden ja sen myötä myös bensiinin hintaa, Kortela sanoo.