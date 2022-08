Helsingin Kauppatorin parkkipaikkojen väheneminen piinaa torikauppiaita – "Toripöydän alla kasvanut" Tuula Matero pelkää asiakkaiden pian katoavan

– Tämä on näkynyt meillä todella dramaattisesti. Eihän kukaan halua raahata viiden kilon marjalaatikkoa ensin ratikalla Rautatientorille ja siitä lähijunalla jonnekin. Me kuulemme päivittäin asiakkaiden valittavan, että on hankalaa, kun autoa ei saa mihinkään, Kaspinen sanoo.

Pysäköintipaikkojen tilalle yleistä tilaa

Torimyyjät kärsivät päätöksestä

Sesonkiaikaan Tuula Materolla ja hänen puolisollaan on työntekijöitä apuna, mutta koulujen alettua he jäävät kaksin pyörittämään myyntikojua.

– Meidän asiakkaissamme on ihmisiä, jotka ovat käyttäneet Kauppatoria vuosikausia. Me emme halua, että kaupankäynti heidän kanssaan loppuu, kertoo Matero.

Pekka Nikulaisen mukaan Kauppatorin läheisyydessä Pohjois-Esplanadilla on noin kolmekymmentä yleistä autopaikkaa. Vanhalla kauppahallilla on torimyyjiä varten edelleen muutama parkkiruutu, joita käytetään lähinnä tavaroiden lastaus- ja purkutarkoituksiin.

Pitkäaikaisempaa pysäköintiä varten parkkipaikka on nyt etsittävä kauempaa. Helsingin kaupungin karttapalvelun (siirryt toiseen palveluun) mukaan Kauppatorin läheisyydessä on pysäköintialue Makasiiniterminaalin pohjoispäädyssä ja pysäköintihalli Kasarmitorin alla.

Pysäköintipaikan etsiminen voi viedä torikauppiaiden työaikaa

Pysäköintipaikan menetyksen vuoksi he joutuvat käyttämään ulkopuolista henkilöä, joka vie kuorma-auton kojun pystytyksen jälkeen torilta pois, ja hakee sen takaisin iltapäivällä purkua varten. Kuorma-auto on viety päiväksi esimerkiksi Tukkutorin lähistölle Kalasatamaan.

– Se on myyntityöstä pois, jos toinen meistä lähtee etsimään parkkipaikkaa, että mihin saa auton. Rahallisesti se on iso asia, jos puoliso lähtee etsimään paikkaa, sillä asiakkaita menee ohi kun ei voi palvella heitä, Matero kertoo.

Matero korostaa, että haastavin tilanne on niillä torin pienyrittäjillä, joilla on esimerkiksi yksi tai kaksi myyjää. Matero pyörittää kojua kahdestaan puolisonsa kanssa, minkä lisäksi heillä voi olla sesonkityöntekijöitä. Hän pohtii, että isommilla kauppiailla saattaa olla omat kuskit, eikä heillä ole välttämättä samanlaisia haasteita.

Kaupungin paraatipaikkoja ei haluta varata autoille

Hänestä on tällä hetkellä kiva idea, että Keisarinluodon laiturilla on istuskelualueita, joilta kaupunkilaiset pääsevät katsomaan merenrantaan päin. Lisäksi torin läpi liikkuvat autot voivat olla turvallisuusriski torin asiakkaille.

Kauppatorin edustan parkkipaikkoja on vähennetty, koska kaupungin mukaan rantaosuudet on haluttu varata ihmisten käyttöön.

Hakaniemen torille on helpommat julkiset kulkuyhteydet

– Asiakkaat, jotka ovat Kauppatoria käyttäneet, siirtyvät Hakaniemen torille. Osa on jo siirtynyt. Siellä on enemmän tarjontaa ja kauppiaita. Sinne pääsee julkisilla hyvin, esimerkiksi metrolla, raitiovaunulla ja bussilla. Kauppatori on niin syrjässä, että sinne on hankalaa tulla, pohtii Matero.