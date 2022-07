Harry Potter -kirjoista tuttu urheilulaji huispaus vaihtaa nimeä – taustalla J. K. Rowlingin lausunnot transihmisistä sekä tavaramerkkisyyt

Taustalla ovat taikamaailmaan sijoittuvien Potter-kirjojen luojan J. K. Rowlingin puheenvuorot, joita on pidetty transihmisiä vähättelevinä. Rowling on muun muassa vitsaillut muistavansa, että joskus oli olemassa sana ihmisille, joilla on kuukautiset.