Markkinoille tuodaan nyt kasvisruokia, joiden maku ja koostumus matkivat lihaa – biotekniikan asiantuntijan mukaan kyseessä on vain välivaihe

Kasvipohjaisia, lihan tapaan käytettäviä tuotteita on viime vuosina ilmestynyt kauppojen hyllyille monia. Kasviproteiinin käyttöä selvitetään ja kehitetään kansainvälisesti monissa yrityksissä ja hankkeissa, ja vauhti on ollut nopeaa.

Reuter on ilahtunut, että kasviperäisten proteiinien kehittely etenee, vaikkei kyse olekaan radikaalista uudesta tuotteesta.

– Koen pientä riemua siitä, että asiat liikkuu eteenpäin, mutta itsessään se, että tuote on 3D-tulostettu ei ole valtavan iso harppaus mihinkään suuntaan. Siinä on kyse siitä, että tuotteen rakenne kasataan eri tavalla kuin ennen.

Miksi kasvituotteen pitää näyttää lihalta?

3D-tulostuksessa tuotteista tulee, jos niin halutaan, esimerkiksi naudan sisäfileen näköisiä. Ja kaupoissa on jo tällä hetkelläkin lihanakkien näköisiä kasvipohjaisia nakkeja.

– Meille monille ne tutut eläimistä tehdyt tuotteet ovat helppoja. On totuttu niihin, ja on vaikeaa vaihtaa johonkin muuhun. Se vaatisi aika isoja uusia tottumuksia ja uusia rutiineja. Tällaiset tuotteet, jotka on ihan samankaltaisia, tuntuu samalta ja maistuu samalta, ja ne valmistetaan samalla tavalla, ovat helppo tapa vähentää eläinten syömistä.