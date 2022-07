Biokaasua kysytään nyt sekä Keski-Suomessa että Etelä-Savossa – tankkauspiste Jyväskylän Seppälässä on suljettu useiden päivien ajan, koska kaasu ei riitä kuin muutamiksi tunneiksi

Biokaasun tuotanto on sakannut kevään ja kesän aikana pahoin jätehuoltoyhtiö Mustankorkealla Jyväskylässä.

Puolestaan Seppälän kaasutankkausaseman ongelma on ollut kaasun riittävyys.

– Kuljetamme kaasun Seppälään siirtokonteilla, joiden täyttäminen vie aikaa 2 - 3 päivää. Biokaasu myydään Seppälässä loppuun noin puolessa vuorokaudessa. Emme pysty täyttämään kontteja samassa ajassa kun kysyntää on Seppälässä, kertoo Martikainen.

Seppälässä biokaasun tankkausasema on pysynyt suljettuna koko kuluneen viikon ajan: edellisen kerran sieltä sai biokaasua perjantaina 8. heinäkuuta vajaan vuorokauden ajan.

Biokaasun kysyntä on huimaa, mutta hinta pysyy toistaiseksi nykyisellään

Biokaasun myynti on kasvanut toimitusjohtaja Martikaisen mukaan noin 15 prosenttia tammi-kesäkuun aikana viime vuoteen verrattuna.

– Kun fossiiliisten polttoaineiden hinta on noussut tuhottomasti viimeisen vuoden aikana, biokaasusta on tullut edullinen vaihtoehto. Myös esimerkiksi useat jäteautot ja muu raskas liikenne on siirtynyt käyttämään biokaasua, sanoo Martikainen.