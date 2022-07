Erikoisia muoviputkia ja mystisiä maalitahroja – Operaatio Mustikka ei tutki marjasatoa, mutta varpujen määrä kertoo sen potentiaalista

– Olisin varmasti aikaisemmin ottanut sellaisen putken muoviroskana mukaani, kun en tiennyt, mikä se on, kertoo Operaatio Mustikassa toimiva puustomittaaja Tiina Mäkipää .

Luonnonvarakeskus tutkii parhaillaan metsäkasvillisuuden tilaa Suomessa. Operaatio Mustikaksi nimetty valtakunnallinen projekti pyrkii analysoimaan muun muassa sitä, miten kasvillisuus on muuttunut 80-luvulta, ja mitkä tekijät muutoksen ovat aiheuttaneet.

Kasvibiologi Lauri Heikkosen työ on tutkia koealueen kasvit. Lehtomaisista metsistä, kuten Rokkakoskelta Hämeenkyröstä, niitä löytyy useita kymmeniä. Tutkittavalta alueelta löytyi ainakin metsätähteä, metsäkurjenpolvia, käenkaalia, vadelmaa ja hiirenporrasta.

Operaation avulla voidaan myös katsoa, ovatko jotkin eteläiset kasvilajit levittäytyneet jo pohjoiseen, ja pohjoiset lajit puolestaan alkaneet taantua. Kerättävä aineisto on hyvin laaja ja sitä voidaan käyttää monipuolisesti.

– Lisäksi voidaan arvioida, miten erilaiset metsähoitotoimenpiteet ovat vaikuttaneet kasvillisuuteen. Ilmastonmuutoksen tutkimisessa tämä aineisto on hyvin arvokasta, kertoo kasvibiologi Lauri Heikkonen .

Verkosto kattaa koko Suomen

Tiina Mäkipää ja Lauri Heikkonen toimivat työparina Operaatio Mustikassa. Mäkipää on projektissa puustomittaajana ja Heikkonen kasvibiologina. Karkeasti voidaan siis jaotella, että toinen katselee maata ja toinen puita. Yhteensä työpareja on liikkeellä Suomessa 12.

Suomessa perustettiin vuonna 1985 kolmen ja neljän koealan ryhmiä. Koealojen väli on Etelä-Suomessa 400 metriä ja koealaryhmien etäisyys toisistaan 16 kilometriä. Tutkittavat alueet voivat osua millaiselle alueelle hyvänsä, mutta Operaatio Mustikassa tutkitaan pelkästään metsiä ja soita. Kolmentuhannen koealan verkosto kattaa koko Suomen.

Koeala on ympyrän muotoinen ja se on halkaisijaltaan noin 20 metriä. Viimeksi näin laaja inventointi on tehty vuonna 1995.