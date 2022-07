Ajattele, ennen kuin teet – metsätyön ammattilainen latelee pöytään puunkaadon perusteet

Kun edessä on vaativia metsätöitä ja hankalien puiden kaatamista, apuun kutsutaan Jeppe Pusila Uudenkylän metsäpalvelut Oy:stä. Puunkaato onnistuu amatööriltäkin, mutta joskus on syytä soittaa ammattilaiselle.

– Puunkaadossa on omat riskinsä ja ammattilaisetkaan eivät aina näe kaikkea etukäteen. Mutta meillä on taidot ja välineet, joilla selviää yllättävistäkin tilanteista.

Omien taitojen arviointi on yksi puunkaadon kulmakivistä. Amatöörin pitäisi kysyä itseltään, osaanko kaataa tuon puun turvallisesti.

– Jos on sitä mieltä, että osaa, niin katsotaan kaatosuunta ja se, mihin puun pitäisi kaatua. Sen jälkeen tarkistetaan tuuleeko ja mistä suunnasta tuuli puhaltaa. Sitten tarkistetaan puun koko ja mihin suuntaan se on kallellaan, vai onko se peräti suorassa.

Ammattilainen käyttää suojavarusteita

Ammattilaiselle on itsestään selvää, että työssä käytetään asiallisia suojavarusteita. Moni amatööri jättää käyttämättä.

– Hirvittää, kun puunkaatoon ryhdytään sandaaleissa tai tavallisissa kumisaappaissa ja jalassa on lepattavat verkkarit. Jos vaatteet tarttuvat oksiin tai teräketjuun, syntyy äkkiä isoja vahinkoja ja jälki on rumaa, muistuttaa Jeppe Pusila.

Ammattilaisen varustukseen kuuluvat viiltosuojasaappaat tai turvakengät. Lisäksi päällä on aina viiltosuojahousut, jotka eivät roiku tai lepata. Kypärässä on kuulosuojaimet ja silmäsuojain. Hyvät käsineet ovat myös tärkeät.

– Turvavarusteet saattavat tuntua kalliilta etenkin, jos niitä tarvitsee harvoin. Mutta saapas on halvempi kuin jalka. Jalkoja ei saa kaupasta.

Sahan on oltava kunnossa, jotta sitä voi käyttää turvallisesti.

– Teräketjun pitää olla terävä, koska tylsällä ei saa mitään aikaiseksi. Kunnossa olevat takapotkusuojat ja ketjusiepparit täytyy löytyä. Kahvojen on oltava ehjät ja tärinänvaimennuksen kunnossa.

Jeppe Pusila valmistautuu puunkaatoon. Sahan on oltava priimakunnossa. Vanhat romut kannattaa hylätä jo lähdössä, muistuttaa ammattilainen.

Puun voi kaataa vain kerran

Kun on oikeat varusteet, voi ryhtyä puunkaatoon. Aloittelijan kannattaa ensin valita pienempiä ja helpompia puita kuin talon vieressä jököttävä jättimäinen koivu.

– Jokainen puu on yksilö ja omanlaisensa kaadettava, eikä se kaadu kuin kerran. Pienessä puussa on pienempi massa. Se on yleensä helpompi kaataa, vaikka voi pienikin puu olla hankala.