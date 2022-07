Huipputanssijakin lomailee, mutta liike ei seisahdu – Atte Kilpinen tanssii Turun kaduilla, Marko Juusela treenaa salilla kohti Varsovaa

Kilpinen on tanssinut lomallaan ohikulkijoille Turun Aurajokirannassa. Hän haluaa esitellä taidemuotoa ja tuoda balettia lähelle ihmisiä.

Juusela kaipaa kovasti näyttämölle

Balettitanssijan harjoittelu on kurinalaista kesälläkin. Puolentoista tunnin balettitreeni pitää sisällään säännönmukaisesti tehtävät noin kymmenen tankosarjaa. Lisäksi hän tekee venyttelyt, lämmittelyt, lihashuoltoa ja hyppyjä.

Marko Juusela on viimeksi esiintynyt lavalla maaliskuussa päivää ennen kuin hän lähti Pietarista. Työt alkavat Varsovassa elokuun alussa.

– Kaipaan tunnelmaa, esitykseen valmistautumista, kaipaan lavalla oloa. Yksin harjoitteleminen on opettavaista. Siinä oppii tuntemaan oman vartalonsa ja sen, mikä on puhdasta liikettä ja mitä tekee väärin. Lavalla ei näe itseään peilistä.

Ensimmäinen harjoiteltava rooli Varsovassa on jo tiedossa. Juusela alkaa harjoitella pääroolia Don Quijote -balettiin. Varsovaan Juuselaa vetää erityisesti se, että siellä on kuuluisa koreografi Krzysztof Pastor johtajana.

– Tulevaisuudessa haluan tulla solistiksi ja tähtitanssijaksi. Olen nähnyt, mitä balettimaailma on Venäjällä. On hienoa päästä katsomaan, mitä suuntauksia on Euroopassa.