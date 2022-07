Kaasuleikkausten kuittaaminen hiilellä lisäisi päästöjä merkittävästi – professori: "Hurja määrä energiaa"

– Jos kulutuksen leikkaamisen lisäksi energian tuotannossa kaasua korvattaisiin uusiutuvilla energialähteillä, yhteisvaikutus on vielä suurempi. Silloin päästövähennys olisi varmasti yli kymmenen prosenttia.

Lundin mukaan vähennystavoitteen saavuttamiseksi valtiot todennäköisesti pyrkivät sekä säästämään energiaa että tehostamaan sen kulutusta. Komissio on ainakin vielä jättänyt vähentämisen keinot hyvin pitkälti jäsenmaiden oman harkinnan varaan.

Aikataulu on tiukka.

– Vaikka numerot ehkä kuulostavat pieniltä, 15 prosentin kulutuksen leikkaus on hurja määrä energiaa. Leikkaus edellyttää vahvoja poliittisia toimenpiteitä julkiselta sektorilta. Meillä on kuitenkin näyttöä 1970-luvun öljykriisin ajoilta siitä, että energian säästötoimilla pystytään saamaan melko nopeasti aikaan toivottuja vaikutuksia, Lund huomauttaa.

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) energiatekniikan yliopiston professori Esa Vakkilainen huomauttaa, että korkea hinta on jo nyt vähentänyt maakaasun käyttöä.

– Myös luottamus maakaasun riittävyyteen on jo muuttanut yritysten toimintaa. Esimerkiksi Suomessa yritykset ovat nähneet, että Venäjän puolelta maakaasutoimitukset ovat olleet kiiinni ja ottaneet käyttöön muita vaihtoehtoja, Vakkilainen arvioi.

Euroopan unionissa kaasun osuus käytetystä energiasta on noin 24–25 prosenttia. Suomessa kaasun vähentämisen suorien vaikutusten on arvioitu jäävän vähäisiksi .

Kivihiili olisi huonoin vaihtoehto

Esimerkiksi kaasukriisin keskiössä kärvistelevä Saksa on jo aiemmin ilmoittanut lisäävänsä kivihiilen käyttöä . Kuvaavaa on, että myös saksalaiset kotitaloudet ovat alkaneet hamstraamaan hiilibrikettejä talven varalle.

– Pitää käyttää niitä voimalaitoksia, joita on. Käytännössä esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa öljy ja kivihiili olisivat niitä energialähteitä, joilla kaasua ryhdyttäisiin korvaamaan. Päästöt voisivat nousta Euroopassa viidestä seitsemään prosenttia, professori Lund arvioi

EU on tähän mennessä saanut vähennettyä päästöjään noin neljällä prosentilla vuosittain . Kivihiilen käytön lisääminen kasvattaisi siis päästöjä nopeammin kuin niitä on saatu muilla ilmastotoimilla vähennettyä.

Kaikki keinot käyttöön

Vakkilainen ei näe lyhytaikaisen lisäyksen vaarantavan ilmastotavoitteiden toteutumista. Euroopan unioni on linjannut tuplaavansa uusiutuvan energian käytön vuoteen 2030 mennessä, ja hiilineutraalius pitäisi saavuttaa vuoteen 2050 mennessä.

– Lyhyellä tähtäimellä tämä on tietysti päästötavoitteiden kannalta haasteellista. Nin kauan kun me emme rakenna lisää fossiilista energian tuotantoa ja poistamme fossiilista energian tuotantoa sovittua tahtia, tämä ei vaaranna niitä poliittisia tavoitteita, joihin on sitouduttu.