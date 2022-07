Kymmenettuhannet suomalaiset sijoittivat jättimäiseen pyramidihuijaukseen – rikos on niin ovela, ettei poliisi tiedä, miten sitä voisi tutkia

OneCoin on maailman suurimpia pyramidihuijauksia, mutta poliisin on ollut vaikeaa päästä siihen käsiksi. Suomessa on aloitettu yksittäisiä petostutkintoja, jotka eivät ole edenneet syyteharkintaan.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on todennut kryptovaluutaksi väitetyn OneCoinin kansainväliseksi huijaukseksi. OneCoinin johtohenkilöitä vastaan on nostettu rikossyytteitä Yhdysvalloissa. Ainakin yksi yhtiön johtajista on myöntänyt (siirryt toiseen palveluun)virtuaalivaluutan olevan huijausta.

Siitä huolimatta Suomessa ei ole aloitettu keskitettyä tutkintaa OneCoinista. Muutamaa siihen liittyvää tapausta on tutkittu yksittäisinä petosjuttuina.

Rikoskomisario Paavo Tuominen keskusrikospoliisista kertoo, että vuodesta 2016 lähtien eri poliisilaitoksilla on ollut tutkinnassa kaikkiaan viisi törkeää ja kaksi perusmuotoista OneCoiniin liittyvää epäiltyä petosta

– Epäiltyinä on ollut muutama suomalainen suosittelija. He ovat suositelleet OneCoinia muille ja saaneet siitä palkkioita. Systeemi on ollut pyramidintapainen. On ollut myyntitiimejä, joissa alapuolella olevat eivät saa niin paljoa tuottoa kuin yläpuolella olevat, Tuominen kuvailee.

Tutkintoja on ollut vielä tänä vuonna. Mikään jutuista ei ole edennyt toistaiseksi syyteharkintaan.

Mikä on virtuaalivaluutta? Virtuaali- tai kryptovaluutalla tarkoitetaan digitaalista rahaa. Se ei ole minkään valtion tai keskuspankin liikkeelle laskemaa.

Tunnetuin virtuaalivaluutta on Bitcoin.

Virtuaalivaluutan arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Virtuaalivaluuttaa luodaan ”louhimalla” eli luomalla monimutkaisia algoritmejä.

Lohkoketjuun eli eräänlaiseen sähköiseen tilikirjaan tallennetaan tiedot virtuaalivaluutan käytöstä ja kulloisestakin omistajasta.

Suomen poliisin kannalta ongelmana on, että petoskuvio on maailmanlaajuinen eikä sillä ole Suomessa selkeitä vastuuhenkilöitä, joiden voisi pitävästi osoittaa toimineen rikollisessa tarkoituksessa.

– Kyse on ollut näissä jutuissa siitä, kuinka saadaan tahallisuus näytettyä.

Esimerkiksi Wincapita-pyramidihuijauksessa oikeus katsoi, ettei osa syytetyistä toiminut tahallisesti rikollisessa mielessä, vaan olivat itsekin erehtyneet Wincapitan todellisesta luonteesta. Näin ollen oikeus hylkäsi rikossyytteitä, mutta määräsi silti syytettyjen saamia voittoja rikoshyötynä palautettaviksi.

OneCoiniin liittyneet epäillyt perusmuotoiset petokset ovat viidessä vuodessa vanhentuneet. Törkeissä petoksissa vanhenemisaika on 10 vuotta, joten vanhimmissa jutuissa tutkinta-aikaa on jäljellä vielä muutama vuosi.

– Tällä hetkellä kaikki tutkinnat ovat keskeytetyssä tilassa. Niitä voidaan jatkaa, mikäli poliisi saa uutta tietoa, Tuominen toteaa.

KRP:n rikoskomisario Paavo Tuominen sanoo, että keskeytyksissä olevia rikostutkintoja voidaan jatkaa, mikäli niihin saadaan uutta tietoa. Tuominen kuvattuna vuonna 2019. Kuva: Marko Melto / Yle

Uhreja ilmoittautunut vain vähän

Vuonna 2009 toiminnalliseksi tulleen Bitcoinin menestyksen myötä virtuaalivaluutoista tuli suosittu sijoituskohde. OneCoin käytti tätä nostetta hyödykseen ja alkoi levittäytyä verkostomarkkinoinnin periaatteella.

Tosiasiassa koko valuuttaa ei ollut olemassa. Virtuaalirahaa ei louhittu tietokoneilla yhtiön väitteistä huolimatta. Maailmanlaajuisesti petoksella on kerätty arvioiden (siirryt toiseen palveluun) mukaan jopa 15 miljardia euroa.

FBI lisäsi heinäkuun alussa OneCoinin perustajan, Bulgariasta kotoisin olevan Ruja Ignatovan kymmenen etsityimmän henkilön listalle (siirryt toiseen palveluun). Hän on ollut kateissa vuosia.

Vuosina 2014–2015 voimakkaasti kasvaneeseen verkostohuijaukseen sijoitti pelkästään kahden ensimmäisen vuoden aikana lähes 25 000 suomalaista. Ylen MOT kertoi vuonna 2019 suomalaisten sijoittaneen huijaukseen yhteensä jopa 40 miljoonaa euroa.

Rikoskomisario Paavo Tuomisen mukaan Suomessa poliisitutkintaan edenneissä tapauksissa on ollut kyse yleensä noin 10 000 euron menetyksistä. Yhdessä jutussa asianomistaja on ilmoittanut hävinneensä 96 000 euroa.

– Vuosien aikana olemme odottaneet, että joku tulisi esiin ja ilmoittaisi hävinneensä tässä satojatuhansia. Sellaista, että olisi myyty metsät sileäksi ja sijoitettu OneCoiniin. Jostain syystä he eivät halua tulla tekemään ilmoitusta. Wincapitassa tällaisia tuli ilmi paljonkin, Tuominen lausuu.

OneCoin on rikoskomisarion mukaan ovelasti rakennettu, koska siinä ei myydä virallisesti virtuualivaluuttaa vaan talouskoulutusta. OneCoin-kolikot tulevat ikään kuin koulutuspakettien kylkiäisinä.

– Koulutuspaketit sisältävät yleistä tietoa, joka on kopioitavissa internetistä. Niissä ei puhuta sanallakaan OneCoinista. Koulutuksen myynti ei vaadi Suomessa mitään lupaa, kun taas valuutan myynti vaatii toimiluvan Finanssivalvonnalta, Tuominen selvittää.

Onecoinin bulgarialainen perustaja Ruja Ignatova on Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n etsintäkuuluttama. Viranomaisilla ei ole tietoa, onko Ignatova elossa. Kuva: Nadezhda Chipeva

Poliisi on yhä odottavalla kannalla

Keskusrikospoliisi selvitti OneCoinin toimintaa Suomessa 2015.

Silloin KRP katsoi, ettei se voinut arvioida, liittyykö toimintaan rikosta ennen kuin OneCoinin louhinnassa käytetty lähdekoodi julkaistaan.

Tilanne ei siis ole juuri muuttunut.

– Siinä on silloin jääty odottamaan, että OneCoinin pörssi aukeaisi, rikoskomisario Paavo Tuominen kommentoi.

Pidemmälle ovat edenneet epäillyt veropetokset, joissa OneCoinilla saatuja tuloja ei ole ilmoitettu verottajalle. Tapauksia on ollut Tuomisen mukaan 12. Osa niistä on johtanut syytteisiin saakka.

– Yhteensä kysymys on ollut neljän miljoonan tuloista, jotka on jääneet ilmoittamatta.

Vuonna 2019 Pohjanmaalla kihlakunnansyyttäjä nosti syytteet neljää henkilöä vastaan törkeistä veropetoksista sekä viidettä henkilöä vastaan törkeästä rahanpesusta. Juttuja ei ole vieläkään käsitelty tuomioistuimessa.

Pohjanmaan käräjäoikeudesta kerrotaan, että jutuissa on jääty odottelemaan "joitain yhdysvaltalaisia tuomioita" eikä syytteiden käsittelyajankohdasta ole tietoa.

(MOT 18.11.2019) Nopeasti kasvanut OneCoin on nyt viranomaisten syynissä. MOT penkoi miljardibisneksen käänteitä, joissa suurin osa suomalaissijoittajista on vaarassa hävitä kaiken, mutta osa ehti kääriä valtaisat voitot.

"Tämä on poliisille tosi hankala"

OneCoinia alusta lähtien seurannut tietokirjailija ja it-asiantuntija Petteri Järvinen on hämmästellyt viranomaisten toimintaa asian selvittelyssä.

– Minuun ovat ottaneet yhteyttä monet uhrit, jotka ovat kertoneet tehneensä rikosilmoituksen. Poliisi oli kirjannut ne, mutta ei tiennyt asiasta mitään eikä ollut siitä kovin kiinnostunut. Asiasta ei sitten kuulunut enää mitään, Järvinen sanoo.

Hän pitää ongelmana sitä, että poliisi on käsitellyt juttuja yksittäisinä tapauksina.

– Jos summa oli tonni tai pari, niin ei se paikallispoliisissa aiheuttanut mitään reaktiota. Poliisilla ei ollut sellaista tilannekuvaa, että tämä on koko maan ja koko maailman kattava huijaus.

Järvisen mukaan OneCoin on varoittava esimerkki, miten petollisia verkostohuijaukset ovat.

– Tässä on joukko yksityishenkilöitä, jotka vetoavat siihen, etteivät ole tienneet. Jos siellä olisi taustalla selkeästi jokin yhtiö, jolla olisi vastuuhenkilö, se voitaisiin haastaa oikeuteen. Tämä on poliisille tosi hankala, Järvinen myöntää.

IT-asiantuntija Petteri Järvinen on seurannut Onecoin-huijausta vuosien ajan. Järvinen kuvattuna vuonna 2019. Kuva: Riikka Kurki / Yle

Ongelmia tuottaa myös huijauksen kansainvälisyys, sillä Suomen poliisi on paljolti ulkomailta tulevan tiedon varassa. OneCoinin pääpaikka on ollut Bulgariassa.

– Vaikka se on EU-maa, niin se on sen verran korruptoitunut, etteivät viranomaisetkaan anna tietoja, eivätkä ole puuttuneet siihen.

Saksassa käydään oikeutta kolmea OneCoinin avainhenkilöä vastaan muun muassa rahanpesusta. Järvinen uskoo, että Suomen viranomaiset saattavat odottaa Saksan juttujen tuomioita ennen mahdollisia toimenpiteitä.

– Suomen poliisilla on se ongelma, että millä he pystyvät näyttämään tämän rikolliseksi toiminnaksi, jos kaikki tekijät sanovat, että rahat ovat menneet Bulgariaan, eivätkä he ole tienneet täällä mistään.

Petteri Järvinen arvelee, että mikäli Saksan OneCoin-oikeudenkäynnissä annetaan langettava tuomio, Suomessakin tapausta voidaan alkaa tutkia kansainvälisenä rikoksena.