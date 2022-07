Mansikat katoavat jopa verkon alta, kun orava herkuttelee puutarhassa – oravia on nyt paljon, mutta keinot torjua niitä ovat vähissä

Tänä kesänä oululainen puutarhaharrastaja Tiina Tasala on alkanut kutsua oravia riiviöiksi.

Tiina Tasalan puutarhassa suurten kuusien katveessa on oravia liikkunut aina. Tänä kesänä niitä on ollut kuitenkin enemmän ja ihmisnäkökulmasta ne ovat käyttäytyneet kuin riiviöt: katkoneet kukkia, syöneet mansikat, sotkeneet puutarhakalusteita multaan ja karanneet sisään avoimesta ovesta. Oravien epäillään myös majailevan rivitalon välikatossa.

Tasalan pihassa tärkeimmät hyötykasvit ja osa kukista on suojattu nyt verkoilla.

Tasala ajattelee, että puutarhaharrastus on jatkuvaa tasapainoilua luonnon kanssa, mutta kun on ostanut siemenet, kasvattanut taimet ja lopulta jää osattomaksi sadosta, se harmittaa.

– Pienessä rivitalopihassa kasvatusvolyymi on pieni, mielellään sitä itse nauttisi sadosta. Minäkin olen keväällä kasvattanut taimia kolmisen kuukautta keinovalolla. Sitten kun käy näin, niin tehty työ menee tietyllä tavalla hukkaan.

Hyvät käpyvuodet näkyvät oravien määrässä

Helsingin yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa oravia tutkinut Jari-Pekka Tamminen on havainnut ilmiön myös omassa pihapiirissään. Mansikoita alkoi kadota, vaikka niiden päälle oli viritetty moninkertaiset rastasverkot.

Runsaiden oravahavaintojen taustalla on kaksi hyvää käpyvuotta, Tamminen arvioi.

– Kuusen käpysadot ovat olleet hyvät vuosina 2019 ja 2021. Tutkimusten mukaan se on päätekijä, joka säätelee oravakantaa.

Kun kuusen käpyjä on tarjolla paljon, orava voi tehdä useampia ja isompia poikueita kuin kehnona käpyvuonna.

– Oravia on enemmän kuin viimeisenä kymmenenä vuonna keskimäärin. Tänä vuonna käpyvuosi on huono ja talvesta selvinneet oravat etsivät nyt ruokaa myös pihoilta.

Silti pitkällä aikavälillä oravien määrä on Suomen metsissä laskusuunnassa. Yhtenä pääsyynä on Tammisen mukaan nykyisenlainen metsänkäsittely. Istutetut talousmetsät eivät ole oraville suotuisa elinympäristö ravinnon saatavuuden ja varastoinnin sekä pedoilta suojautumisen vuoksi.

Näin kerrokselliset puutarhat puineen ja pensaineen ovatkin oravalle usein mieluisampi elinympäristö kuin tasaikäinen puusto. Lisäksi puutarhoissa ruokaa on usein helposti saatavilla.

Konstit häätämiseen ovat vähissä

Tiina Tasala tietää, että hänen keinonsa tuhojen torjumiseen ovat rajalliset, sillä orava on rauhoitettu suuren osan vuodesta.

Tasala on hankkinut terassilleen kokeiluun ultraääni- ja valokarkottimen, mutta sen teho on ollut hänen mukaansa vähäinen.

– Se on sellaista oravan pään sisään pyrkimistä. Koetan ymmärtää, mikä on lajityypille normaalia käyttäytymistä. Opettelen sen tavat, ja sitten vastaan niihin lempeillä keinoilla.

– Esimerkiksi muoviverkko ei niitä paljoa pidättele, ne voivat kaivautua sen alta ja nakertaa sen poikki. Oravan metsästysaika on marraskuun alusta helmikuun loppuun, mutta käytännössä kaupunkialueilla metsästys on hankalaa, eivätkä lintujen säikäyttämiseen tarkoitetut pelätit tai cd-levyt säikäytä ihmisiin tottuneita oravia.

Jari-Pekka Tammisen ohjeista ensimmäinen onkin sietäminen. On vain hyväksyttävä, että osa sadosta voi mennä parempiin suihin.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka tänä kesänä oravia on paljon, ensi vuonna tilanne on taas toisenlainen.