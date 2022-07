Yle kävi Ranskan paloalueella: Bordeaux'n lähellä olevat valtavat metsäpalot rauhoittuivat, mutta niiden pelätään leimahtavan pian uudelleen

LANDIRAS Näkymä tienvarressa Lounais-Ranskassa on ikävä: kymmeniä kilometrejä hiiltynyttä maastoa ja pystyyn kärventyneitä puita. Tien varrella on säännöllisen epäsäännöllisesti paloautoja, joilla sammutetaan lähistöllä olevia kyteviä paloja maastossa.

Toisessa palossa Teste-de-Buchin rantakaupungissa on metsää tuhoutunut 7000 hehtaaria, mutta siellä on enemmän asutusta. Viisi leirintäaluetta on tuhoutunut.

Langonin palo on ollut kahdesta tuhoalueesta suurempi. Siellä paloalue on noin 66 kilometriä pitkä ja kooltaan 13 800 hehtaaria.

Monenlaista apua ilmasta

Aktiivisia paloja sammuttivat lentokoneet ja helikopterit. Paikalla on kahdeksan lentokonetta, ja torstaista alkaen myös maastoa niiden yläpuolelta kuvannut ilmavoimien Reaper-drooni. Kyseessä on suuri sotilaskäyttöön tehty miehittämätön lentokone, joka tarkkaili nyt vihollissotilaiden sijaan palopesäkkeitä.

Napoleonin istuttama metsä

Kyseessä on Euroopan suurin keinotekoinen metsä. Sen pinta-ala on noin miljoona hehtaaria.

Ei henkilövahinkoja

Pudel on tosin paikallinen itsekin, ja on voinut siksi asua kotonaan. Monet palosotilaat ovat kuitenkin keikalla, joka on joillakin kestänyt jo viikon. Nyt vahvistusta on saatu muualta Ranskasta ja muun muassa Sveitsistä.