9-vuotias Nooa Simola perusti satamaan kioskin, jotta saisi tietokoneen – näillä säännöillä lapsi voi perustaa oman pop up -kaupan

– Kauppa on käynyt hyvin. Täällä on enemmän porukkaa ja jotenkin vain kivempaa, Nooa Simola kertoo.

Kaupassa myytiin muun muassa jäätelöä, mehua ja limsaa. Heti ensimmäisen myyntipäivän jälkeen Nooa huomasi, että myös vedelle on tarvetta ja marssitti isänsä vesiostoksille.

– Ajattelin, että jos tänne tulee jostain kauempaa ihmisiä ja heillä on jano, niin ei sitä aina tarvitse olla tarjolla jotain sokerista.

Juristi: Lapsen ei tule pelätä byrokratiaa

Suomen yrittäjien johtaja, varatuomari Janne Makkula sanoo, ettei lasten tai lasten aikuisten kannata lähteä nyt säikkymään juridista puolta – olkoonkin, että Suomi on säännöstelyorientoitunut maa.

Ruokavirasto: Jos riskit vähäisiä, rekisteröintiä ei tarvita

Ruokavirastosta kerrotaan, että Nooa Simolan torimyymälän kaltaisessa toiminnassa on kyse elintarvikelain mukaisesta elintarviketoiminnasta, josta ei tarvitse tehdä ilmoitusta toiminnan rekisteröintiä varten. Elintarvikelaki ei aseta elintarviketoiminnan harjoittamiselle ikärajoja.

Verottajalle on ilmoitettava lapsen tulot

Verotuksellisesti lapset ovat samalla viivalla kuin aikuiset. Myös lasten tulot on ilmoitettava veroilmoituksessa, muistuttaa Verohallinnon johtava veroasiantuntija Tero Määttä.

Lähtökohtaisesti pop up -kaupassa on kyse tulonhankkimistoiminnasta, ei elinkeinotoiminnasta.

Lapsen tuloista ei käytännössä vielä tarvitse maksaa veroja, jos ne jäävät alle 10 000 euron. Tuloja on siis kioskin tapauksessa liikevoitto, ei liikevaihto.

Lapset saavat apua yritystoimintaansa

Jos lapsella on ikää yli 13 vuotta, hän voi perustaa yrityksen 4H-yhdistyksen avulla. Yhdistyksellä on esimerkiksi valmiita konsepteja, joissa lainsäädännölliset kulmat on mietitty jo valmiiksi.