Sinilevätilanne pahenee merialueilla: “Tämä on pahimpia sinileväkesiä, joita Saaristomerellä on koskaan ollut”

Jaakko Ruola on kulkenut pitkin Saaristomerta koko ikänsä. Huoli rakkaasta Saaristomerestä on ollut läsnä jo pitkään, mutta tämän kesän sinilevätilanne on lisännyt huolta entisestään.

– Saaristo on nyt niin huonossa kunnossa, että sen eteen on tehtävä paljon hommia. Tämä on pahimpia sinileväkesiä, joita Saaristomerellä on koskaan ollut, Ruola sanoo.