Salossa ja Turussa kadonneita naisia on etsitty koirien ja droonien avulla – Salossa mukaan liittyy varjoliitäjä

Poliisin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsinnöissä on apuna käytetty koiria ja drooneja.

– Maasto erityisesti Salossa on hankalaa sekä kadonneelle että etsijöille, sanoo komisario Joni Saarimäki Lounais-Suomen poliisista.

Salossa kadonneella on yllään valkoinen paita, tummat verryttelyhousut ja pitkävartiset kengät. Turussa kadonneella puolestaan on päällään harmaa paita, farkut ja mahdollisesti päässään punainen lakki. Hän on myös hyväkuntoinen ja aktiivinen liikkuja.