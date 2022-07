Professori Uniperin kriisistä: Yhtiö luotti Venäjään, ei hintapiikeiltä suojautumiseen

Yleensä energiamarkkinoilla yhtiöt suojautuvat hintapiikeiltä.

– Oliko [energiayhtiö] Uniperilla suojausta, ilmeisesti ei. Usko siihen, että Venäjä on luotettava kauppakumppani, on ollut yksi taustatekijä, että on jätetty pois suojausmekanismit, jotka maksavat. Venäläistä kaasua on ostettu hyvin halpaan hintaan, myyty kalliilla. Nyt on päinvastoin, kuvaili professori Peter Lund Aalto-yliopistosta Ylen aamun haastattelussa.

Uniperilla on pitkäaikaiset sopimukset kuluttajien kanssa, joten yhtiö on joutunut vaikeaan tilanteeseen.

– Suojausmekanismit tietysti maksavat, se on pois osingoista. Mutta riski on kasvanut jatkuvasti, ei ole tiedostettu, että on ollut valtava riskikeskittymä, joka on lauennut Ukrainan kriisin aikana, Lund huomauttaa.

Uniperin asiakkaita ei noin vain voi velvoittaa maksajiksi:

– Saksa on tukalassa tilanteessa. Neljännes saksalaisista on energiaköyhyyden rajalla. Kyse on siitä, että jos maksaa energialaskun, joutuu miettimään, onko rahaa ruokaan, Lund antaa esimerkin.

Uniper on Saksan suurin maakaasua välittävä yhtiö. Suomen valtionyhtiö Fortum omistaa siitä 78 prosenttia.

– Valtio ei saisi liikaa nojata tämäntyyppisiin tulonlähteisiin, niitä pitäisi pitää mukavina plussina, huomautti Suomen valtion omistaman erityisrahoitusyhtiö Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki Ylen aamussa.

Saksan perusehdotus on ollut, että valtio tulee Uniperin omistajaksi. Tällöin Fortumin pääätösvalta yhtiössä vähenisi.

Sähkön hinta voi nousta ensi talvena huomattavasti Keski-Euroopan tilanteen takia, Lund muistuttaa.

