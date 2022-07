Pinja Alenius kisaa lajissa, jota hämmästellään vuodesta toiseen – vesicross houkuttelee vuosittain lisää nuoria harrastajia

Ivalolainen Pinja Alenius on kasvanut pienestä pitäen perheen yhteisen harrastuksen parissa. Samalla kun Aleniuksen veli kisasi ympäri Suomea vesicross-kilpailuissa, odotteli pikkusisko varikolla innoissaan omaa vuoroaan.

– Olen ollut koko elämäni ollut mukana ja oman kelkan sain 16–17 vuotiaana. Tämä sama peli minulla on edelleen, kertoo Alenius.

Vesicrossia ihmetellään maailmalla vuodesta toiseen, mutta pohjoisen nuorille se on erityisen tuttu laji. Vesicrossissa ajetaan nimensä mukaisesti moottorikelkalla veden päällä.

Pinja Aleniukselle tämä on toinen kausi, jossa hän on päässyt kisaamaan kesäkuukausien ajan ympäri Suomea.

– Tämä on todella jännittävä laji. Ei voi tehdä juuri virheitä veden päällä ajaessa. Siinä ei ehdi paljon ajatella, että mitä sitä tekisi kotona ruuaksi, kertoo Alenius.

Aleniuksen lisäksi vesicrossissa kilpailee vain kaksi naistensarjalaista. Enemmän Alenius on kuitenkin kisannut harrastajien luokassa, johon kuka tahansa sukupuolesta huolimatta voi osallistua.

– Uudet kuskit otetaan tosi hyvin vastaan ja varikolla ihmiset auttavat toisiaan. Minulla on aina riittänyt auttavia käsiä, kuvailee Alenius.

Amerikasta lähtöisin oleva laji hioutui ivalolaisten kansallislajiksi 90-luvulla

Lajina vesicross lisää tunnettavuutta joka vuosi. Tavallinen moottorikelkka on korjattu tai rakennettu niin, että sillä pystyy liikkumaan veden päällä pidempiäkin matkoja.

Suurin osa ajasta vesicrossissa kuluu moottorikelkan rassaukseen ja tätä varten Aleniuksen tiimissä on taitavat mekaanikot. Jesse Siivikko ja Saku Sorvari seuraavat tarkkaan, kuinka kelkka käyttäytyy Aleniuksen ajaessa.

Itse vesicross on lähtöisin Yhdysvalloista, mutta nykytilaansa se on hioutunut ivalolaisten nuorten käsissä. 90-luvulla paikallisnuoret ihmettelivät lehdistä, miten amerikkalaiset ovat ajelleet kelkoilla veden päällä.

Kilpailut vetävät vuosi vuodelta yhä enemmän yleisöä. Jarkko "Kuuluttaja" Ylläsjärvi on toiminut aktiivisesti vesicross-yhteisössä ja selostanut kilpailuja jo kymmenen vuoden ajan. Ylläsjärvi on seurannut, kuinka uusia kilpailijoita lähtee mukaan vuosittain.

– Viime aikoina on tehty lisää ajoluokkia, joka on avannut ovia nimenomaan harrastajille. Harrasteluokassa kilpailijat pääsevät kokeilemaan, että pysyykö se oma kelkka veden pinnalla kisatilanteessakin. Luokasta toiseen on vuosien mittaan hyvät mahdollisuudet edetä, kertoo Ylläsjärvi.