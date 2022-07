Hanhien ulosteesta kärsivälle uimarannalle viritettiin punakeltainen nauha – jo seuraavana päivänä linnut olivat kadonneet

Kunnossapidon työnjohtaja Mika Kivistö Lappeenrannan liikuntatoimesta on varovaisen toiveikas.

Rannat siivottava ulosteista joka päivä

Hanhien jätösongelma Lappeenrannassa on suuri. Rannat on siivottava ulosteista päivittäin. Sammonlahden uimarannalla ovat viihtyneet sekä kanadanhanhet että valkoposkihanhet.

Sammonlahden uimaranta on ollut välillä kiinni kasvaneiden ulostebakteerimäärien takia eikä uintia ole suositeltu.

Huomionauhaa on viritetty myös Elianderin rannalle Tampereella.

Birdlife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa kertoo, että huomionauhoja on kokeiltu myös muualla Suomessa.

– Hanhet eivät jostain syystä tykkää tällaisista pitkistä linjoista. Jos nauha on asetettu vesirajan yläpuolelle, hanhet eivät mieluusti lähde sitä ylittämään tai alittamaan. Näitä on ihan menestyksekkäästi varsinkin kesämökeillä käytetty. Ei nauha välttämättä ihan sataprosenttisesti estä, mutta voi olla ihan tehokas, Arkiomaa kertoo.

– Kun rajoitusalueita on ja jos ne ovat laajoja, linnuille pitää olla vastaavasti ruokailualueita, minne ne pääsevät syömään, Arkiomaa sanoo.

Hanhipeltoja perustettu

Samaan ajatukseen perustuvat myös niin sanotut hanhipellot, joita on parin viime vuoden aikana perustettu maanviljelysalueille peltojen suojelemiseksi.

– Kaupungeissa ei varsinaisia hanhipeltoja ole, mutta on vaihtoehtoisia alueita, joissa linnut viihtyvät. On kokeiltu myös nurmilajikkeen tai kasviston muuttamista niin, ettei se kiinnosta hanhia eli on esimerkiksi hanhikkilajeja, joita hanhet eivät syö.