Uniperin pelastuspaketin kohtalo on ratkeamassa – seuraa liittokansleri Scholzin tiedotustilaisuutta suorana kello 13

Fortumin tytäryhtiö Uniper on Saksan suurin kaasuntoimittaja. Fortum on omistanut saksalaisesta Uniperista lähes 80 prosenttia ja Suomen valtio puolestaan Fortumista 51 prosenttia.

Uniperin tulevaisuuteen on ollut kiire saada selvyys tämän viikon aikana, sillä Handelsblattin tietojen mukaan luottoluokittaja S&P on harkinnut Uniperin luokituksen laskemista, mikä vaikeuttaisi Uniperin mahdollisuutta saada lisälainaa.

Saksa sallii Uniperin vierittää kustannuksia kuluttajille

Uniperilla on ollut voimassa pitkäaikaiset sopimukset energian hinnasta kuluttajien kanssa, joten yhtiö on joutunut vaikeaan tilanteeseen, kun Venäjä on vähentänyt kaasutoimituksia Eurooppaan ja energian hinta on kallistunut. Uniper on tehnyt tällä hetkellä tappiota kymmeniä miljoonia euroja päivässä.