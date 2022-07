Arkea maailmalta: Amerikkalaisen elämä on säästämistä kohdusta hautaan

WASHINGTON Elämästä ei selviä hengissä, sen tietävät kaikki. Mutta jos Yhdysvalloissa haluaa kunnialla kalkkiviivoille asti, on paras päästä miljonääriksi.

Kun on asunut pitkään Yhdysvalloissa, täkäläinen elämä on käynyt tutuksi ja taloudelliset realiteetit selviksi. Kuitenkin havahduin taannoin tämän yhteiskunnan ainaiseen rahan perässä juoksemiseen.

Hänen vuositulonsa pyörivät 150 000 dollarin paikkeilla. Se on amerikkalaisessa suurkaupungissa hyvä mutta ei epätavallinen palkka. Varsinkaan lakimiehelle.

Sairausvakuutuksella summa laskee dramaattisesti, mutta Yhdysvalloissa noin 30 miljoonaa ihmistä on vailla vakuutusta.

Yliopiston lukukausimaksu on halvimmillaan kymppitonnin luokkaa. Kun pottiin lisätään majoitus ja ruokailu, menoihin tulee toinen kymppitonni päälle.

Eikä säästäminen tähän lopu. Eläkesäästäminen on se vaikein haaste.

Yhdysvalloissa on valtion hallinnoima työeläkkeen tapainen järjestelmä, josta saa eläkettä sinne maksetun määrän perusteella.

Toiset verkkolaskurit ohjeistavat säästämään niin, että nelikymppisenä on kolmen vuosiansion verran rahaa säästössä. Kuusikymppisenä olisi hyvä olla jo seitsen- tai kahdeksankertainen vuosipalkka tilillä odottamassa eläkepäiviä.

On totta, että keskiluokan tulotaso Yhdysvalloissa on tavannut olla korkeampi kuin Euroopassa ja verotus on kevyempää.