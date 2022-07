Valerii Belosluptsev, 32, saapui Kauhavalle tuhotusta Mariupolista eikä haaveile paluusta – työpaikat vetävät ukrainalaisia Etelä-Pohjanmaalle

– Kun tarkka saapumisaika on selvillä, haemme vielä jääkaapin täyteen ruokaa, kertoo Susanna Mastokangas toinen kahdesta Kauhavan kaupungin vuokra-asunnoille palkatuista maanhanmuuttokoordinaattoreista.

– Olisi ystäviä ja sukulaisia tulossa. Kyselyjä on tullut taas huomattavasti enemmän. Tilanne on pahentunut uudestaan osalla alueista Ukrainassa.

Hyvä työtilanne houkuttaa

Valtakunnallisesti tilanne on toinen. Tulijoiden määrä on loppukesästä ollut verkkaisempi, kertoo tulosaluejohtaja Olli Snellman Maahanmuutovirastosta.

Siinä missä touko-kesäkuussa tulijoita oli keskimäärin 1000 viikossa valtakunnallisesti, on määrä ollut viime viikoina 600-700 luokkaa.

– Tässä näkyvät toki vain he, jotka ovat hakeneet tilapäistä suojelua. Tuljoita on muitakin, muistuttaa Snellman.

Olli Snellman arvelee myös, että monista muista maahanmuutajaryhmistä poiketen ukrainalaiset viihtyvät hyvin myös maaseutupitäjissä kunhan vaan työtä on tarjolla.

Ei paikkaa minne palata

Työpaikka löytyi heti saapumista seuraavana päivänä. Tällä hetkellä Belosluptsev on tyytyväinen ja kiitollinen elämästään Suomessa, eikä usko enää palaavansa pysyvästi kotiseudulleen – sitä ei enää ole.

– Kotikaupunkini Mariupol on tuhottu. Haluan joskus palata katsomaan mitä siitä on jäljellä, mutta näen tulevaisuuteni Suomessa.

Valerii Belosluptsev sai heti töitä Ylihärmästä. Hän ei usko enää palaavansa Ukrainaan pysyvästi. Kotikaupunki Mariupol on tuhottu täysin.

Kauhavalla on tällä hetkellä yli 200 Ukrainan sotaa paennutta. Osalla ajatukset tulevaisuudesta kulkevat samaan suuntaan kuin Belosluptsevilla, monen mietteet ovat vielä ristiriitaiset, kertoo Susanna Mastomäki.

– Moni on sanonut että on ikävä sukulaisia ja ystäviä ja on jo palannut, kun ei ole pystynyt odottamaan täällä.