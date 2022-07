Yhteiskunta patistaa nuoria välttämään välivuosia – joensuulaisopiskelijoiden viesti on, ettei menestys ole muutamasta vuodesta kiinni

Kahdesti viikossa Anna Nordqvist ja Iisa Pantsari valmistautuvat vastaamaan kysymyksiin maan ja taivaan väliltä. He opiskelevat opinto- ja uraohjausta Itä-Suomen yliopistossa ja päivystävät välivuotta viettäville nuorille tarkoitetussa chatissa.

Tärkein viesti, jonka he haluavat nuorille välittää on, että vaikka yhteiskunta patistaa siirtymään nopeasti jatko-opintoihin, välivuosi on arvokas mahdollisuus.