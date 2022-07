Ukrainan jumiutunut vilja voi pian päästä virtaamaan markkinoille – katso suorana, kun Ukraina ja Venäjä allekirjoittavat sopimukset

Sopimukset Ukrainan satamien avaamisesta viljakuljetuksille allekirjoitetaan tänään perjantaina. Sen odotetaan helpottavan pelättyä ruokakriisiä, johon viljan jumiutumisen on varoitettu johtavan erityisesti Lähi-idässä ja Afrikassa.

Maiden odotetaan allekirjoittavan erilliset sopimukset asiasta, sillä Ukraina on uutistoimisto AP:n mukaan ilmoittanut, ettei se allekirjoita mitään asiakirjoja yhdessä Venäjän kanssa.

Ukraina on yksi maailman suurimmista vehnän, maissin ja auringonkukkaöljyn viejistä. Viime vuosina se on vienyt pelkästään viljoja 50–60 miljoonaa tonnia vuodessa.

Mustanmeren satamissa on varastoituna noin viisi miljoonaa tonnia pääasiassa vehnää, mutta loput viljasta on saatava toimitettua aluksiin eri puolilta sisämaata, eikä se ole ongelmatonta.

– Raiteita on pommitettu ja siltoja tuhottu. Se tuo omat haasteensa, sanoo Schulman.

Ukrainassa puidaan jo uutta, hyvää satoa

Samalla kun osapuolet avaavat uudestaan merikuljetuksia, Ukrainassa puidaan uutta satoa. MTK:n vilja-asiamiehen Max Schulmanin mukaan maan syysviljoista on ensi viikon lopulla saatu puitua jo puolet.

– Kylvöissä on onnistuttu yllättävänkin hyvin. Ennen sotaa sattui lämmin jakso, jolloin syysviljat saivat kevätlannoituksen ja ovat kasvaneet hyvin. Syysviljasta on odotettavissa normaali sato, vaikka isoja alueita on jäänyt sodan jalkoihin, arvioi Schulmann.