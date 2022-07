Kokenut partiolainen yllättyi suurleirin kiusaamistapauksista: "Tuntuu, että kaikki muut alaleirit ovat meitä vastaan"

Nuolikoski on kokenut partiolainen, joka on ollut suurleireillä mukana vauvasta asti. Omaan alaleiriin kohdistunut kiusaamiskampanja tuli yllätyksenä.

Suurleirillä Hämeenlinnan Evolla on yhteensä 13 500 partiolaista 20 maasta. Leiri on jaettu kuuteen alaleiriin, joihin jokaiseen kuuluu parituhatta partiolaista. Lauantaina loppuva leiri kestää viikon.

Alaleiriläisiä haukuttiin ja telttoja sabotoitiin

– Joitain on kuulemma uhkailtu. On heitelty kävyillä ja leirillä joiltakin on varasteltu tavaroita. Telttoja on kuulemma sabotoitu, luettelee Sanni Nuolikoski.