Mikkeliläinen Timo Nyström aloitti ammunnan vasta menetettyään näkönsä

Mikkeliläisellä Timo Nyströmillä on perinnöllinen sairaus, joka on vienyt näkökyvyn lähes kokonaan. Silti Nyström on voittanut MM-mitaleja ammunnassa.

Timo Nyströmin apuna ja tukena ovat opaskoira Gandalf ja vaimo Jaana. Kuva: Jouni Kirvesmies / Yle