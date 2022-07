Suomen ainut vesipuhvelitila haaveilee maidontuotannosta ja tilajuustoista – tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuskin sallii sitä

Puolet rannasta on tarkkaan raivattu, ovathan puhvelit täällä töissä.

Anniina Laurema ja Janne Kuusela hankkivat Suomen ensimmäiset vesipuhvelit vajaat neljä vuotta sitten. Idean he saivat maatalousasiantuntijalta, joka ehdotti puhveleita kosteikon raivaajaksi rämeiseen metsään.

Pariskunta kävi tutustumassa puhveleihin Ruotsissa Ängsholmin tilalla, joka käyttää eläimiä maidontuotantoon. Tilalla on pieni puhvelimozzarellaa valmistava meijeri.

Eläinten hyvinvointikeskuksen selvityksen mukaan vesipuhveleita on maailmassa kaikkiaan 208 miljoonaa, lähes kaikki Aasiassa. Euroopassa puhvelia pidetään etenkin Italiassa.

Kaikesta maidontuotannosta noin 13 prosenttia tuotetaan vesipuhveleilla. Kyseessä lienee kuitenkin maapallon tärkein tuotantoeläin, koska niin suuren ihmisjoukon toimeentulo on riippuvainen juuri puhvelista.

Kesy vesipuhveli on elänyt ihmisen kanssa jo tuhansia vuosia, ja Laureman mukaan se näkyy.

– Nämä sonnikatkin on sellaisia, että ne nauttivat rapsutuksesta niin paljon, että pötkähtävät makuulle. Sinne voi mennä vaikka päälle makaamaan.

Ruotsissa vesipuhvelia saa lypsää, Suomessa ei

Ruotsista poiketen Suomessa ei ole sallittua tuottaa puhvelinmaitoa. Kangasniemeläinen Puulan Puhveli on maan ainut rekisteröity vesipuhvelitila, ja se tuottaa lihaa. Puhvelin liha muistuttaa nautaa, tosin siinä on vähemmän rasvaa ja enemmän proteiinia.

Puhvelinmaidontuotanto on kielletty myös tulevassa eläinten hyvinvointilain luonnoksessa. Sen mukaan vesipuhvelivasikat ovat syntyessään kehittymättömämpiä ja alttiimpia taudinaiheuttajille kuin nautavasikat.

Nautaan verrattuna vesipuhveli on sosiaalisempi ja utealiaampi. Sama eläin sopii maidon- ja lihantuotantoon sekä vetojuhdaksi.

Eläinsuojelujärjestöt eivät sallisi puhvelin käyttöä tuotantoeläimenä lainkaan. Perusteluna on muun muassa se, ettei puhvelin kasvatuksella ole taloudellista merkitystä. Lainsäädäntöä ei tule muokata vain siksi, että yksi tila on ehtinyt tuomaan eläimiä Suomeen.

Maataloustuottajien keskusliitto MTK taas ajaa myös maidontuotannon sallimista muun muassa siksi, että puhvelimozzarella on tärkeä tuote EU:n sisämarkkinoilla. Järjestön mukaan suomalaisen tuotannon valtti voisi olla eettiset tuotantotavat.

Anniina Laurema toivoo, että jonain päivänä heidänkin puhveleitaan voisi lypsää ja valmistaa maidosta juustoa. Jokivesipuhvelit on jalostettu maidontuotantoon ja kyse olisi hyvin pienimuotoisesta toiminnasta.

– Tavoitteenamme on tyytyväiset eläimet. Ehkä joskus myös tyytyväinen lähitila, joka voisi elää eteenpäin maidontuotannonkin kanssa. Etelä-Savossa yksikin säilytetty tila on mahtava asia.

Laurema huomauttaa, että elintarvikelaissa puhvelinmaito rinnastetaan lehmän ja vuohen maitoon, eli Suomessakin on lupa valmistaa puhvelimozzarellaa ulkomailta tuodusta maidosta.

Sukellustaitoinen vesipuhveli siivoaa tehokkaasti kosteikkoja

Suomessa riittää kosteikkoja, onhan suomaata paljon. Kansainvälisesti katsottuna kyse on yhdestä uhanalaisimmista luontotyypeistä.

Kangasniemen puhvelitilalla lammen ranta on avartunut muutamassa vuodessa ryteiköstä avaraksi kosteikoksi. Lammessa ui sorsapoikue, ilmassa kaartelee västäräkkejä, lokkeja ja hiirihaukka. Sudenkorentoja ja paarmoja riittää.

Lammessa törröttää osmankäämin varsia, lähes kaikki muu on kelvannut vesipuhveleiden suuhun.

Laureman mukaan vesipuhvelin pötsistä on tehty paljon tieteellistä tutkimusta. Pötsin mikrobikanta on laaja, eli se on tottunut sulattamaan kaiken. Karkea rantakasvusto ei tuota ongelmia.