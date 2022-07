Yle Liettuassa: Augustas, 15, on vapaaehtoinen kiväärimies – “Jos sota tulisi tänne, uskon pystyväni auttamaan puolustuksessa”

Šulskis asuu pienessä Kybartain kylässä aivan venäläisen Kaliningradin alueen rajalla, jonka tilanne on viime aikoina kiristänyt Venäjän ja Liettuan välejä.

Kotiseutu tai Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei vaikuttanut Kivääriliittoon hakemiseen, sillä sotilasura on ollut Šulskisin unelma jo lapsuudesta saakka. Syksyllä hän suuntaa opiskelemaan kadettilyseoon Kaunasiin.

Miljoonien eurojen lisärahoitus uusia varusteita varten on hänen mukaansa erittäin tervetullutta, kuten myös joillekin kiväärimiehille myönnettävä oikeus säilyttää raskaampaa aseistusta kotonaan mahdollisen äkillisen kriisin varalta.

Maailman vaarallisin paikka?

Kivääriliitolla on kymmenen paikallisosastoa ympäri Liettuaa. Viime aikoina eniten huomiota on saanut juuri Suvalkijan alueella toimiva 4. osasto, joka pitää päämajaansa Marijampolėssa.

Sen toiminta-alue sijaitsee sekä Kaliningradin rajalla että niin sanotun Suwałkin käytävän kapealla kaistaleella, jota on sanottu Naton heikoimmaksi lenkiksi.

Uhkakuvissa on maalailtu (siirryt toiseen palveluun) , että Venäjä voisi hyökätä alueelle samanaikaisesti Kaliningradista ja Valko-Venäjältä, jolloin Baltian maat eristettäisiin muusta Natosta.

– Otsikko oli liioittelua ja dramatisointia. Alue on haavoittuvainen, ja se olisi maailman vaarallisin paikka jos emme tietäisi sen haavoittuvuudesta emmekä olisi valmistautuneet puolustamaan sitä, toppuuttelee liettualainen tutkija Tomas Jermalavičius .

Strategisesti tärkeällä Suwałkin käytävän alueella on paljon maataloutta ja rekkaliikennettä.

Alue ei ole helppoa maastoa nopealle valtaukselle, ja hyökätessään Venäjä menettäisi meriyhteydet Kaliningradiin kokonaan Naton vastatoimien seurauksena. Lisäksi Venäjällä ei ole edes hyökkäykseen tarvittavia resursseja: suuri osa Kaliningradin joukoista on parhaillaan mukana hyökkäyksessä Ukrainaan.

Päivätöistään eläköityneellä Egidijus Papečkysillä on pitkä tausta poliisin erikoistutkijana.

Kiväärimiehet auttavat ukrainalaisia

Liettuan kivääriliitto on puolisotilaallinen vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, joka perustettiin vuonna 1919. Sen yhtenä innoittajana olivat Suomen suojeluskunnat .

Itsenäistymisen jälkeen se on toiminut yhteiskunnassa laajasti arvostettuna maanpuolustusjärjestönä, joka pitää kiinni perinteistään kulttuurin ja urheilun saralla. Sillä on noin 13 000 jäsentä, mutta suunnitelmissa on jäsenmäärän reilu kasvattaminen.