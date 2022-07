Suomessa harjoittelee parhaillaan satoja amerikkalaisia ja brittiläisiä sotilaita – tutkija: "Fokus on Suomen puolustamisessa"

Suomessa on parhaillaan läsnä poikkeuksellinen määrä Nato-maiden sotilaita. Pysyvistä joukoista ei luonnollisesti ole kyse, mutta käytännössä ainakin kesän ajan Suomessa on koko ajan läsnä Naton joukkoja.

Harjoitusaktiivisuus on poikkeuksellinen erityisesti kesäkaudella, jolloin on yleensä hiljaisempaa. Harjoitussuma jatkuu Puolustusvoimien mukaan elokuun lopulle.

Aktiivinen harjoituskesä on reaktio Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan. Puolustusministeriö tiedotti jo toukokuussa, että puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on päättänyt kumppanimaiden kanssa tehtävästä "täydentävästä koulutus- ja harjoitustoiminnasta loppuvuodelle".

Tutkija: Naton läsnäolo on voimakas viesti

Täydennetty harjoitusohjelma sisältää kahdeksan kokonaan uutta ja 12 muuttunutta tai osittain uutta harjoitusta. Harjoitusten tarkoitus on puolustusministeriön mukaan vahvistaa Suomen puolustuskykyä. Lisäksi ulkomaisten joukkojen läsnäolon toivotaan osoittavan Venäjälle, että Suomi saa kumppaneiltaan konkreettista tukea.

– Tämä osoittaa selvästi, että nämä suuret sotilaallisesti kyvykkäät maat haluavat jo nyt etupainotteisesti osoittaa, että he olisivat mukana tukemassa Suomea, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak .

Suomi on harjoitellut Nato-joukkojen kanssa tiiviisti jo 1990-luvulta. Tänä kesänä harjoitusten määrä on kuitenkin poikkeuksellinen. Turvallisuuspoliittinen tilanne on pannut harjoitusskenaariot uusiksi.