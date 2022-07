Sanna Turpeinen, 23, sai töitä yhdellä puhelinsoitolla ja päälle tonnin bonuksen – saman rahan sai myös työstä vinkannut Nea Roininen

Vastaus tulee kuin yhdestä suusta. Lähihoitajat Sanna Turpeinen , 23, ja Nea Roininen , 39, puhuvat tuhannen euron rekrytointilisästä, jonka on määrä kilahtaa heidän tileilleen joulukuussa.

Heinäkuun alussa varkautelainen Nea Roininen kuuli, että hänen tuttavansa Sanna Turpeinen harkitsee muuttoa Varkauteen Lieksasta, reilun 200 kilometrin päästä. Turpeinen on pian valmistuva lähihoitaja, joka vielä kesäkuussa pohti, missä haluaisi aloittaa työuransa. Roininen puolestaan on viihtynyt vanhustyössä jo parikymmentä vuotta.

Nea Roininen on viihtynyt vanhustyössä parikymmentä vuotta. Sanna Turpeinen aloitti työt kaksi viikkoa sitten.

Bonusta sekä uudelle että vanhalle työntekijälle

– Tieto oli todella iloinen yllätys. Summa on sellainen, että sillä on merkitystä, Roininen sanoo.

Kampanja on käynnissä heinäkuun alusta syyskuun loppuun, ja bonusrahat maksetaan joulukuussa. Rekrytointilisiä eli esimerkiksi bonusrahaa on kokeiltu eri puolella Suomea hoitajapulan helpottamiseksi. Yleisin käytäntö kuitenkin on, että vain uudelle työntekijälle maksetaan bonusta.