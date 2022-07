Helteet ja kuivuus verottavat satoa Euroopassa – professori: “Ne tulivat pahaan aikaan, koska viljamarkkinat olivat valmiiksi epävakaat”

Italialle tärkeä Pojoki on myös kuivunut osittain, ja uoman voi paikoin ylittää kävellen. Pojoen varrella on paljon maataloutta ja kotieläintiloja.

Italian suurin maatalousjärjestö Coldiretti on STT:n mukaan arvioinut kuivuuden uhkaavan tänä vuonna kolmasosaa koko Italian maataloustuotannosta.

– Italian tilanne on todella paha. Siellä talvikin oli heikompi: Alpeilla oli viime talvena vähemmän lunta, joten vesimäärät jäivät laaksoissa ja joissa lähtökohtaisesti pienemmiksi, kertoo MTK:n vilja-asiamies Max Schulman Ylelle.

– Siellä on syntymässä iso huoli siitä, millä viljalla kotieläimet ja ihmiset ruokitaan. Italia joutuu todennäköisesti tuomaan elintarvikeviljaa maahan, kun oma tuotanto ei tältä satokaudelta riitä, Schulman summaa.

Helle ja kuivuus vaivaavat myös esimerkiksi Portugalia ja Espanjaa. Lisäksi Unkarin, Bulgarian ja Romanian viljasatoihin kuumuus on vaikuttanut kutistavasti. Viime vuonna näiden maiden viljasadot olivat runsaat. Puola ja Baltian maat ovat toistaiseksi säilyneet muita maita paremmin kuivuudelta.

Tarkkoja tilastoja satomääristä ei vielä ole, mutta viljojen sadonkorjuu on jo meneillään Etelä- ja Keski-Euroopassa. Ranskassa viime kevään lämpö ja kuivuus ovat verottaneet satoa.

– Ranskassa, joka on Euroopassa merkittävä viljantuottaja, kevätkuivuus on vaikuttanut kutistavasti satoon. Ranskassa odotetaan viljantuotannon merkittävää pudotusta edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo puolestaan tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta.

Viljamarkkinat olivat jo valmiiksi epävakaat

– Kaikki maat eivät kuitenkaan halua ostaa venäläistä viljaa tässä maailmantilanteessa. Toisaalta koska markkinoilla on viljasta niukkuutta ja osa maista on täysin riippuvaisia tuontiviljasta, siinä vaiheessa ei niin kysellä alkuperämaata.

Venäjällä on ja on ollut viljaan kohdistuva vientitulli jo viime syksystä lähtien. Siinä mielessä ruokamarkkinoilla on Schulmanin mukaan pelattu kovaa peliä.