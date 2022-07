Nälkäinen toukka on kaikkiruokainen – jos kuusen neulaset loppuvat, niin se syö vaikka mustikanvarpuja

Se on mustavalkoinen ja sen tuntosarvet ovat tuuheat kuin silmäripset. Näin kauniisti kuvailee Luonnonvarakeskuksen tutkija ja tutkimuspäällikkö Markus Melin havununna-nimistä yöperhosta. Perhonen sinänsä on vaaraton, mutta sen toukka voi saada aikaan suuria metsätuhoja.

Kokonaiset havumetsät saattavat kuolla, jos syönti jatkuu vuosia. Näin on käynyt esimerkiksi Itä- ja Keski-Euroopassa, missä havununna (Lymantria monacha) on hyvin yleinen laji ja onhan havununna päässyt jopa historian kirjoihin.

– Havununnan tuhohistoria on mielenkiintoinen, sillä ne tuhot ovat olleet niin mittavia ja niitä on kirjattu kansiin aina 1500 -luvulta asti. Pahin tuho, mikä on kirjattu, on ollut Puolassa 1970–80 -lukujen taitteessa. Silloin alue oli pari miljoonaa hehtaaria, mistä noin 150 000–200 000 hehtaarin alalta kuoli metsä kokonaan, kertoo tutkija Markus Melin.