Suomeen on evakuoitu vasta yksittäisiä ukrainalaisia potilaita

Suomeen on evakuoitu tähän mennessä vasta yksittäisiä ukrainalaispotilaita EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

Suomi on yhdessä muiden EU-maiden kanssa sitoutunut osallistumaan Ukrainasta tulevien potilaiden lääkinnälliseen evakuointiin ja hoitoon. Jo yli 700:lle ukrainalaiselle potilaalle (siirryt toiseen palveluun) on voitu antaa hoitoa jossakin mekanismissa mukana olevista maista, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo.

STM:n erityisasiantuntija Krista Lyyran mukaan Suomen sote-palvelujärjestelmän "historiallisen huono tilanne" on vaikuttanut siihen, että Suomeen on tullut vasta yksittäisiä potilaita.

– Käytännössä paikkoja on ollut henkilöstön lomien ja koronan aiheuttaman palveluvelan takia tarjolla niin vähän.

Kaikki Suomen yliopistolliset sairaalat ovat valmiita vastaanottamaan evakuoitavia potilaita. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tehtävä on koordinoida kokonaisuutta.

Ukrainan lähimaat kantavat suuremman vastuun

Lyyran mukaan on ollut ainakin yksi tilanne, jossa Suomi on ilmoittanut voivansa ottaa potilaan vastaan, mutta tämä on syystä tai toisesta ohjautunut toiseen maahan.