Herätys: Ukrainalaiset matkailevat kotimaassaan sodasta huolimatta | Kaasun vähentäminen vaikuttaisi päästöihin | Sunnuntaina poutaa

Ukrainalaiset matkailevat kotimaassaan sodasta huolimatta

Ukrainassa kaiken muun tavoin matkailuala on kärsinyt sodasta pahoin, mutta elpyy vähitellen. Rannikolle ei voi mennä, mutta tarjolla on luontoretkiä ja kulttuurikierroksia. Alalla suunnitellaan jo sodanjälkeistä tulevaisuutta .

Kaasun käytön vähentäminen vaikuttaisi myös päästöihin – professorit kertovat, mitä nyt ei ainakaan kannata tehdä

EU-komissio esitti keskiviikkona, että jäsenmaat vähentäisivät väliaikaisesti kaasun kulutustaan 15 prosentilla. Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan leikkaus on iso ja aikataulu tiukka. Jos kaasun käyttöä ryhdyttäisiin korvaamaan esimerkiksi kivihiilellä, EU:n energiatuotannon hiilidioksidipäästöt voisivat kasvaa merkittävsti.

Venäläisiä fossiilisia polttoaineita virtasi kesäkuussa edelleen eniten Eurooppaan

Länsimaat ovat kritisoineet Intiaa venäläisen öljyn hamstraamisesta ja sotakassan tukemisesta. Intian pääministeri Narendra Modi tervehti Venäjän presidentti Vladimir Putinia New Delhissä syksylllä 2021.

Lännessä on moitittu venäläistä öljyä hamstraavaa Intiaa, mutta yhä edelleen eniten fossiilisia polttoaineita kulkeutui kesäkuussa Venäjältä Eurooppaan. Pian voimaan astuvat EU-pakotteet muuttavat tilannetta merkittävästi, kirjoittaa taloustoimittaja Elli-Alina Hiilamo analyysissään .

Sunnuntai on poutapäivä

Sunnuntai on suuressa osassa maata poutainen. Aamulla on enimmäkseen selkeää, mutta pilvisyys lisääntyy päivän kuluessa. Etelässä tulee vähäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 20 asteen molemmin puolin.