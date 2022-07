"Vaadimme rauhaa", Rio de Janeirossa muisteltiin poliisiratsiassa kuolleita

Brasiliassa Rio de Janeirossa Complexo do Alemãn -slummialueella vaadittiin myöhään eilen rauhaa alueelle mielenilmauksessa, jossa muisteltiin torstaina poliisin ratsiassa kuolleita. Paikallisen Marcos Valerion mukaan suurin uhka alueen ihmisille on valtion harjoittama väkivalta.

Presidentinvaalit lähestyvät

Ratsioita on verrattu myös Yhdysvaltain mustien kohtaamaan poliisiväkivaltaan. NPR:n mukaan Complexo do Alemãn alueella kaksi kolme neljäsosaa on mustia tai on taustaa useammasta etnisestä ryhmästä.