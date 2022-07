Roisi ja elämänmakuinen festivaali muuramelaisella pellolla myytiin loppuun hetkessä – "Täällä on hyvä meininki ja hippejä", kävijä hehkuttaa

– Täällä on tosi hyvä meno, sellainen roisi, elämänmakuinen ja kesäinen, sanoo Helsingistä saapunut Nelja Naumanen .

– Tämä on ihana tapahtuma, jossa on ihania ihmisiä, vahvistaa yhdeksättä kertaa Naamoille osallistuva Eetu Pello .

Ensikertalainen Topi Tirri on kuullut Naamoista paljon hyvää. Myös esiintyjäkaarti vaikutti Tirrin mielestä hyvältä.

Tirri, kuten muutkin, on tehnyt päätöksen osallistua tietämättä yhtäkään esiintyjää. Naamojen ohjelma julkaistaan vasta, kun kaikki liput on jo myyty.

Yöpaikka pellolla tai bussikyydillä Jyväskylään

Metsälammen rannassa sijaitseva sauna lämpiää aamusta iltaan. Pääasiassa tarjolla on sekasaunavuoroja.

Dufva on ollut mukana Naamoilla vuodesta 2011 alkaen. Vain pandemiavuonna 2020 tapahtuma on jäänyt häneltä väliin.

Mukana jyväskyläläislähtöisellä Dufvalla on Yoda-hahmo, joka myös on useimmiten ollut mukana.

– Täällä on hyvä meininki, täällä on hippejä. Minäkin olen vähän hippi, koska vähän on ihmisen oltava hippi, Dufva perustelee Naamoille osallistumista tavallisella äänellään.