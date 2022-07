Satoja ikoniaarteita ensi kertaa yleisön nähtävillä Lapinlahdella – näyttelyssä mukana myös "köyhän miehen ikoneita"

– Tämä on suostuttelun tulos, kiteyttää Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni seisoessaan näyttelytilassa ikonien ympäröimänä.

Arseni on kuratoinut lapinlahtelaiseen Taidemuseo Eemiliin laajan näyttelyn, joka koostuu yksityiskokoelmista lainaan saaduista ikoneista. Esillä on kaikkiaan 222 ikonia.

Metropoliitta Arseni on koonnut näyttelyn yksityiskokoelmista. Suurin osa näyttelyn ikoneista ei ole ollut aiemmin yleisön nähtävillä.

Näyttelyn vanhimpia esineitä on keskimmäisessä rivissä oleva risti 1100–1200-luvulta.

Esillä myös ”köyhän miehen ikoneita”

Yksi seinä on täynnä pelkästään Jumalansynnyttäjän Neitsyt Marian ikoneita.

Näyttely tuo havainnollisesti esille myös ikonitaiteen eri aikakaudet ja tyylit. Osa ikoneista on esimerkiksi verhottu metallivaippaan.

Jos metalli peittää pelkästään ikonin kehystä, on kyseessä basma. Metallinen suojalevy, joka peittää henkilöhahmoa lukuun ottamatta kaiken muun, on puolestaan oklad. Terminä tunnetuin lienee kuitenkin riisa, jossa on aukko ainoastaan kasvojen ja muiden iho-osien kohdalla. Joissakin ikoneissa riisan alla ei ole maalausta muualla kuin näkyviin jäävien iho-osien kohdalla.