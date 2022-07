Länsi on kiristänyt Venäjän pakotteita, mutta sota ei näytä loppuvan – tutkija pitää ongelmana, että matkustusrajoituksia voi kiertää Suomen kautta

EU on päättänyt tätä ennen kuudesta pakotepaketista. Listalla on vientikieltoja, henkilöpakotteita ja energian tuonnin rajoittamista. Venäläiset laivat eivät pääse EU:n satamiin eivätkä lentokoneet kentille. Ulkomaiset yritykset ovat myös lähteneet Venäjältä, koska siellä toimiminen olisi vakava haitta niiden maineelle.

1. Henkilöpakotteita kierretään ja venäläiset poliitikot lomailevat Italiassa

EU:n henkilöpakotelistalla on yli tuhat venäläistä poliitikkoa ja Kremliin läheiset suhteet solminutta liikemiestä. Pakotelistalle joutuneet eivät pääsee matkustamaan EU-maihin ja heidän varansa on jäädytetty. Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen on huomannut, että henkilöpakotteissa on porsaanreikiä.