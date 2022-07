Kreikassa ja Kaliforniassa riehuvat nopeasti leviävät maastopalot – lisääntyvä kuumuus ja kuivuus vaikeuttaa tilannetta

Tällä viikolla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on koettu maastopaloja, joiden vuoksi tuhansia ihmisiä on evakuoitu.

Kaliforniassa Yosemiten kansallispuistossa on riehunut maastopaloja laajalla alueella. Kreikassa puolestaan on ollut useita paloja eri puolilla maata.

Viime vuosina Kaliforniassa ja muualla Yhdysvaltain länsiosissa on levinnyt valtavia ja nopeasti eteneviä maastopaloja. Palojen taustalla on muun muassa vuosien kuivuus, johon ilmastonmuutos on vaikuttanut.

Myös Kreikan palot liittyvät asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Kreikassa alkoi yli 40 asteen hellejakso

Kreikassa Lesboksen saarelta Vateran kylästä satoja turisteja ja paikallisia on evakuoitu maastopalojen tieltä viikonloppuna. Palo alkoi lauantaina. Paikallisen televisiokanavan mukaan ainakin neljä taloa tuhoutui ja useita kauppoja, hotelleja ja rantabaareja vaurioitui.

Tilanteen pelätään vaikeutuvan, sillä alueella alkoi jopa yli 40 asteen hellejakso, jonka on arvioitu jatkuvan 10 päivää.

Paloa on sammuttamassa satoja pelastajia ja useita lentokoneita ja helikoptereita.

Mies yrittää pelastaa taloa tulipalolta Vateran kylässä Lesboksen saarella. Kuva: Lehtikuva

Myös Evroksen Dadian kansallispuiston alueella on riehunut neljä päivää palo, jonka alle on jäänyt noin 500 hehtaaria metsää. Alueen kuvernöörin Dimitris Petrovits kertoi paikallismedialle, että Dadian kylän evakuointien lisäksi viranomaiset ovat keskittyneet pelastamaan loukkaantuneita eläimiä. Tiedossa ei ole kuinka paljon ihmisiä on evakuoitu kylästä.

Myös Ateenan lähellä sijaitsevien vuorten alueella on tällä viikolla riehunut paloja, joiden vuoksi on jouduttu evakuoimaan satoja asukkaita.

Kaliforniassa "räjähdysmäisesti" leviävä palo

Kaliforniassa lähellä Yosemiten kansallispuistoa perjantaina alkanut suuri maastopalo levisi alle vuorokaudessa laajalle alueelle. Alueella on riehunut jo aiemmin tässä kuussa pienempiä paloja.

Paikallisviranomaiset ovat kutsuneet paloa "räjähdysmäiseksi". Muutaman sadan hehtaarin alueelta levinnyt palo roihusi lauantaina jo noin 4 800 hehtaarin kokoisella alueella. Alueelle on julistettu hätätila.

Paloa on sammuttamassa yli 500 pelastajaa. Lisäksi sitä yritetään sammuttaa vettä pudottavien helikoptereiden avulla. Oak Fire -nimellä kulkeva palo on yhdysvaltalaisen Los Angeles Times (siirryt toiseen palveluun) -lehden mukaan tämän vuoden suurimpia maastopaloja Kaliforniassa.

Talo tuhoutui maastopalossa Mariposassa Kaliforniassa. Kuva: Lehtikuva

Lehti kirjoittaa, että palo on tuhonnut kymmenen rakennelmaa ja uhkaa 2 000:tta. Osalle lähialueita on annettua pakollinen evakuointimääräys. Yli 6 000 ihmistä on evakuoitu.

Kalifornian metsä- ja paloturvallisuusosaston mukaan palo ei ollut vielä lauantai-iltana paikallista aikaa lainkaan hallinnassa. Arvioiden mukaan palon hallintaan saamisessa voi mennä viikko. Osasto kuvailee paloa "äärimmäisen rajuksi".