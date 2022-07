Poikkitaiteellisesta ja vaihtoehtoisesta heimojuhlasta on kasvanut tapahtuma, jonne tullaan yhä uudestaan – katso kuvat Jättömaa-festivaalilta

Jättömaa-festivaalin järjestäjät Jaana ja Ville Viinikainen hullunhauskoissa tunnelmissa: – Tämä on DIY eli tee-se-itse -festari, talkoopohjalla siis mennään. Leimallista on, että niin tekijät, artistit kuin yleisökin ovat kaikki samalla viivalla, eikä rahaa ole koskaan kauheasti. Monelle Jättömaa on kesäinen henkireikä, Ville Viinikainen summaa.

Kuva: Jussi Mankkinen / Yle