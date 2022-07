Asiakas putosi seikkailupuistoradalla noin kolme metriä maahan Jyväskylässä – "Hän on jo kotona ja voi hyvin"

Ambulanssi hälytettiin onnettomuuden jälkeen paikalle ja asiakas lähti sen kyydissä pois. Nyt hän on Laajiksen toimitusjohtajan Lasse Niivuoren mukaan päässyt jo kotiinsa ja voi hyvin.

– Siinä on selvitty säikähdyksellä, joka on hieno homma.

Onnettomuus sattui seikkailupuistoradalla köysiliukuun mentäessä. Seikkailupuiston kävijöillä on yllään valjaat, jotka on kiinnitetty slingillä eli köydellä karabiinilukkoon. Karabiinilukko taas on kiinni vaijeria pitkin liikkuvassa rullassa.