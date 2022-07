Tutkimusprofessori: Suomessa pitäisi varautua helleaaltoihin, rankkasateisiin ja tulviin ennen kuin on liian myöhäistä

Eurooppaa on tänäkin kesänä piinannut poikkeuksellisen tukala hellejakso. Helteet ovat monille jopa hengenvaarallisia. Muun muassa Portugalissa ja Espanjassa yli tuhannen ihmisen on kerrottu kuolleen helteiden vuoksi. Lisäksi kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri Eurooppaa on jouduttu evakuoimaan maastopalojen takia.