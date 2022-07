Kesän riistakolmiolaskennat ovat parhaillaan käynnissä

Riistakolmioiden laskenta on parhaillaan käynnissä. Laskennassa ovat mukana metso, teeri, pyy ja riekko sekä lehtokurppa, metsäjänis ja karhu. Laskenta jatkuu aina 7.8.2022 saakka.

Riistakolmiolaskennat kertovat, miten metsäkanalintujen lisääntyminen on onnistunut tänä kesänä. Viime kesän laskennoissa kaikilla metsäkanalintulajeilla havaittiin kannan kasvua.

Laskenta suoritetaan vapaaehtoisvoimin. Viime vuosina kesälaskentaan on osallistunut noin 6000 laskijaa tuhannella riistakolmiolla.

Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on neljä kilometriä, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Kolmen laskijan ketju kirjaa kaikki 60 metrin kaistalta lähtevät metsäkanalinnut.