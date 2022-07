Ymmärtääkö venäläisturisti, ketä Suomi tukee sodassa? Harva itärajan kaupunki liputtaa näkyvästi Ukrainan puolesta

Lippukaupunkina tunnetun Haminan keskustassa sijaitsevan Lipputornin huipulla on jo yli kuukauden liehunut Ukrainan lippu, mutta esimerkiksi rajaseudun suurimmat kaupungit eli Imatra ja Lappeenranta eivät ole nostaneet lippua salkoon. Haminasta länteen sijaitsevalla Kotkallakaan ei ollut kaupungintalonsa edessä lipun lippua.

Haminassa lippu nostettiin salkoon tuen osoituksena Ukrainalle kesäkuussa. Venäjän lippua sen sijaan ei tänä kesänä nostettu salkoon lainkaan, vaikka se on aiemmin ollut esillä kaupungin Lippumaailmassa.

– Kun miettii Lipputornin historiaakin, niin sen tehtävähän oli ja on viestittäminen. Sillä me olemme päättäneet osoittaa tukemme, Koskimies kertoo.

Imatralla euroviisuvoittaja ja suurlähettiläs

Imatran kaupungin yhteysjohtaja Tea Laitimo kertoo, että Ukrainan tukeminen on ollut Imatralla näkyvää muilla tavoin jo alusta lähtien. Jo helmikuussa Imatra valaisi talvisen Imatrankosken Ukrainan lipun värein viikoksi. Maamerkkejä valaistiin myös Kymenlaaksossa useilla eri paikkakunnilla.

– On hyvin mahdollista, että sitä jatketaan sitten, kun illat vähän hämärtyvät. Me emme pidä sitä salaisuutena, että tuemme Ukrainaa. Se on ihan selvä asia ja meidän kantamme, Laitimo kertoo.