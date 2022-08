Suomi kuusittuu liikaa etenkin Etelä-Suomessa – istutetuista taimista jopa 80 prosenttia on kuusta: metsätuhoriskit kasvavat

Joulupukin maana Suomi näyttää ottaneen roolinsa turhankin vakavasti ainakin kuusipuun osalta. Metsänomistajat ovat viime vuosikymmeninä istuttaneet kuusta hakkuuaukoilleen niin valtavasti, että Suomi on alkanut kuusittua liikaa.

Kuusen osuus metsänviljelyssä on lisääntynyt erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa, missä sen osuus on viime vuosina ollut useilla alueilla yli 70 %, Kanta-Hämeessä jopa 80 prosenttia kaikesta. Loput on mäntyä ja koivua ja rippunen muita puulajeja.