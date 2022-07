Raisa Omaheimon kolumni: Nuoria on turha syyttää työelämätaitojen puutteesta jos työnantajat eivät hoida hommiaan

Perehdyttäminen on olennainen osa mitä tahansa työtehtävää, ja sen merkitys korostuu, kun kyse on ihmisistä, joille työelämä on uusi asia.

Nykynuorten työelämätaitoja moititaan säännöllisesti. Väitän, että kyse ei kuitenkaan ole työelämätaitojen, vaan työnantajataitojen puutteesta. Millaiset työolot työpaikassa on? Miten perehdytys on hoidettu? Pidetäänkö sopimuksista kiinni?

Perehdyttäminen on olennainen osa mitä tahansa työtehtävää, ja sen merkitys korostuu, kun kyse on ihmisistä, joille työelämä on uusi asia.

Asiakaspalvelutyö on vaativaa, ja on kamalaa, jos sellaiseen joutuu niin, ettei ole varma, miten työtehtävät kuuluisi tehdä, ja päälle tulee asiakkaiden ja pomojen raivo. Lisätään tähän vielä nollatuntisopimukset ja se, että oma elämä täytyy pitää tauolla, koska kutsu töihin voi tulla milloin tahansa. Ei ihme jos köyhänä sinnitteleminen tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin oman mielenterveyden ja yöunien menettäminen raskaan, epävarman ja huonosti palkatun työn takia.

Uskon, että nuoret haluat tehdä töitä ihan kuten me aikuisetkin. He haluavat oppia uutta, he haluavat työkokemusta ja he haluavat palkkaa.