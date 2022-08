Shadia Raskin kolumni: Näistä lukioista tulee tämän päivän tohtorit

Promootioaktissa (siirryt toiseen palveluun) nuoret tohtorit eli promovendit vihitään tohtoreiksi. Sen merkiksi saa oikeuden käyttää tohtorinhattua ja -miekkaa. Promootio on ennen kaikkea akateeminen näytelmä (siirryt toiseen palveluun) . Tohtorin arvon saa heti, kun tutkinto on hyväksytty, riippumatta siitä osallistuuko promootioon.

Lääketieteelliseen tiedekuntaan on tunnetusti vaikea päästä sisään. Selvisi, että myös promootioon pääseminen on vaativaa! Promootion ilmoittautumisaika käynnistyi keväisenä lauantaiaamuna kello seitsemän. Kännykän muistutuksesta huolimatta nukuin onnellisena pommiin – ja jäin kauas 120 promovendin kiintiöstä ja varasijoista. Korona-ajan juhlattomuus lienee vaikuttanut siihen, että kaikki paikat täyttyivät kirjaimellisesti minuutissa (siirryt toiseen palveluun) .

Kolmen kärki erottui kirkkaasti . Promovendeista peräti 20 on kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta, eli SYK:sta. Viisitoista tohtoria on ponnistanut toisesta Helsingin eliittilukiosta, Ressusta. Kolmanneksi ylsi espoolainen Tapiolan lukio – minun lukioni – neljällätoista tohtorilla.

On syytä muistuttaa, että laskuharjoitukseni on puutteellinen. Promovoitavat 246 tohtoria eivät välttämättä ole edustava otos kaikista kuuden vuoden aikana väitelleistä.

Tohtorikoulutuksen valikoituneisuutta on tutkittu Suomessa vähän. On osoitettu (siirryt toiseen palveluun), että professorikunta on valikoitunutta perhetaustan ja sukupuolen suhteen. Koulutuksen periytyvyydestä on vankkaa tutkimusnäyttöä. Mitä korkeammin koulutetut vanhemmat, sitä todennäköisemmin heidän lapsensa kouluttautuu korkealle. Lukion käymisen yleisyydessä on havaittu myös selkeitä asuinalueiden välisiä eroja (siirryt toiseen palveluun).