Puheluun vastaa yhä useammin nauhoite – Irmeli Wilenius ja moni muu on pulassa yleistyvien takaisinsoittopalveluiden kanssa: "Pieleen menee"

Irmeli Wilenius käyttää useimmiten kaulassa pidettävää induktiosilmukkaa, joka toimii langattomasti Bluetooth-yhteydellä puhelimen ja sisäkorvaistutteen välillä. Kuvassa hänellä kuitenkin on vastaava langallinen yhteys, jota käyttää yleensä vain kotioloissa.

Kuulovammaiset saavat yhteyden kaupungin terveyskeskuksiin myös tekstiviestillä. Käytäntö on ollut olemassa jo ennen sydänkesällä alkanutta takaisinsoittopalvelua.

– Kuulovammaisilla on käytössä tekstiviestipalvelu, jolla he viestittävät yhteydenoton tai ajanvarauksen tarpeesta terveysasemalle.

Tekstiviesteihin luvataan vastata tekstiviestillä mahdollisimman pian, kertoo esimerkiksi Tammelakeskuksen verkkosivu (siirryt toiseen palveluun) . Saman sivun mukaan kiireellisissä asioissa voi mennä päivisin myös suoraan terveysasemalle, mutta silloinkin on – jos mahdollista – hyvä soittaa etukäteen.

– Joillekin huonokuuloisille ihmisille tai ikäihmisille se on huono ratkaisu. Ei kaikilla ole hienoa puhelinta, jolla voi tekstata. Tai sitten ei vain ole kykyä tai taitoa lähettää tekstiviestejä.

Lisäksi on mahdollista mennä asioimaan suoraan terveysaseman "luukulle". Se on kuitenkin huono vaihtoehto niille, joille myös liikkuminen on hankalaa.