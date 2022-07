Kalvo-oikomisesta on tullut esteettisen hammashoidon trendi – suosion kasvaessa hoitoja tekevät myös hammaslääkärit, joiden osaaminen ei riitä

Seinäjokelaisen Minna Raitalan haaveissa on jo pitkään ollut unelmien hammasrivi.

Kalvo-oikomisen suosio kasvanut

Aikuisten esteettisiä oikomishoitoja tehdään vuosi vuodelta enemmän. Kasvanut kysyntä on huomattu ainakin Mehiläisessä, Oralissa ja Terveystalossa.

Erityisesti suosiotaan on kasvattanut kalvo-oikominen. Siinä hampaat oiotaan perinteisten kiinteiden kojeiden sijaan läpinäkyvillä muovisilla kalvoilla, jotka asetetaan tiiviisti hampaiden päälle.

Protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Timo Suojärvi Terveystalosta uskoo, että esteettisten oikomishoitojen suosion kasvuun on vaikuttanut ainakin sosiaalinen media.

– Siellä on tietynlaiset ihanteet siitä, mikä mielletään kauniiksi hymyksi. Ihmiset tavoittelevat sellaista hymyä, joka välittyy sosiaalisesta mediasta esteettisesti hyväksyttävänä.

Myös mainonta on kasvattanut kysyntää. Oikomishoidon erikoislääkäri Virpi Myller Terveystalosta kertoo, että kalvojen valmistajat kohdistavat mainonnan hammaslääkärien sijaan suoraan kuluttajille.

– Tämä johtaa hallitsemattomaan tilanteeseen. Kysyntää on paljon, mutta tietoa ja kokemusta ei ole tarpeeksi kysyntään vastaamiseen, sanoo Myller.

Oikomishoitoja tehdään myös ilman riittävää osaamista

– Mitä laajempi hoito, sitä vaikeampi se on hoitaa kalvoilla, hän toteaa.

Perinteisesti oikomisen on suorittanut oikomishoidon erikoishammaslääkäri, mutta koska kysyntää on paljon, kalvo-oikomisia ovat alkaneet tehdä myös peruskoulutetut hammaslääkärit.

Kalvo-oikominen on lisenssin varaista toimintaa, joten kuka tahansa lisenssin suorittanut hammaslääkäri voi oikoa hampaistoa kalvoilla. Tekniikan helppokäyttöisyyttä edistävät erilaiset digitaaliset suunnitteluohjelmat.

– Lähtökohtaisesti kalvohoito voi tuntua helpolta. Käytännössä voi kuitenkin ilmetä ongelmia, kun tietotaito ei riitäkään hoidon suorittamiseen. Kalvohoitokin on oikomishoitoa, toteaa oikomishoidon erikoishammaslääkäri Susanna Karsila Mehiläisestä.

Sen lisäksi että Karsila tekee oikomishoitoja, hän korjaa työssään muiden tekemiä virheitä. Pahimmat epäonnistumiset johtuvat hänen mukaansa siitä, että hammaskaarta on laajennettu liikaa.

Joissain tapauksissa epäonnistunutta oikomishoitoa ei ole pystynyt korjaamaan uudella oikomisella, vaan potilas on täytynyt lähettää leukaleikkaukseen. Myös Virpi Myllerin on pitänyt ohjata potilaitaan leikkaushoitoon.

– Tyypillisin tapaus on kuitenkin sellainen, että purenta on auennut. Avopurennan sulkeminen on erittäin haastavaa lähes kaikilla oikomistekniikoilla, Myller sanoo.