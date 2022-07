Suomalaisen Ride Out -sarjan budjetti on 10 miljoonaa euroa – yli 50 vuoden aikamatka syö rahaa: "Varmaan kaikki ymmärtävät, ettei ole edullista"

Vielä vuonna 2022 myöhemmin kaikuu Jarno Saarinen nimi kovaa, sillä vasta tänä kevättalvena Imatranajon katurata nimettiin Jarno Saarinen Circuit Imatraksi. Silti Saarinen on etenkin nuoremmalle sukupolvelle vieras hahmo.

Legenda saattaa hyvinkin tulla monelle tutuksi kuusiosaisen sarjan myötä. Jarno Saarisen tarina tuodaan eloon Ride Out -työnimellä tehdyllä draamalla.

Satoja avustajia

Ride Out -sarja ei paljoa jarruttele. Kuvauksissa on mukana kymmeniä kilpamoottoripyöriä ja satoja 70-luvun mukaan pukeutuneitaavustajia täyttämässä muun muassa katsomoja.

Ride Out -sarjaa kuvataan Imatralta aina Italiaan saakka kansainvälisellä ryhmällä tekijöitä. Sarjan ohjaa ruotsalainen Simon Kaijser .

Ride Out -sarjaa kuvataan Imatralla muun muassa Imatranajon vuoksi. Tehokkuuden vuoksi kuvataan Imatralla samalla myös muita, etenkin sisätiloissa tapahtuvia kohtauksia, vaikka niiden historialliset vastineet sijoittuisivatkin muualle. Kuvassa näyttelijät Ville Myllyrinne, Saana Koivisto, kuvausryhmän jäsen ja Martti Suosalo.

Jarno Saarisen elämästä kertovan sarjan taustalla on Ville Myllyrinteen omistama Funfar films. Myllyrinne näyttelee itsekin mukana sarjassa, vaikkakin pienemmässä roolissa.

– Tarina on hyvin todenmukainen ja perustuu tositapahtumiin, mutta joitakin asioita on jouduttu muuttamaan draaman ehdoilla, Ville Myllyrinne kertoo.

Esimerkiksi Myllyrinne itse esittää Arvidssonia, fiktiivistä Yamahan maahantuojaa. Hahmo on sarjan tekijöiden luomus, johon on yhdistetty useampi Saarisen elämässä esiintynyt hahmo.

Jännitystä riittää

Historian kuvaaminen on Ride Out -sarjan suuri haaste. Maailma, jossa Jarno Saarinen teki historiaa, on kadonnut menneisyyteen.