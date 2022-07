SM-lätkää on pelattu Vaasassa vuosikymmeniä, mutta Sportin kasvateista kaksi on noussut NHL:ään – seuraa fanitapaamista suorana kello 14.50

Oskar Osala ja Robin Salo ovat tähän mennessä ainoat Vaasan Sportista NHL:aan nousseet kasvattipelaajat. Molemmat pelasivat aikoinaan Sportin alle 16-vuotiaiden juniorijoukkueessa, ja he nousivat myöhemmin Sportin edustusjoukkueeseen.

Sportilla on pitkät perinteet suomalaisessa jääkiekossa. Joukkue oli mukana jo ensimmäisellä kaudella, kun jääkiekon pääsarja nimettiin SM-liigaksi 1975–76. Sen jälkeen Sport kynti pitkään alemmilla sarjatasoilla ja palasi liigaan lopulta vuonna 2014.

Esimerkiksi Jokereissa on pelannut 28 ja Kärpissä 25 16-vuotiasta pelaajaa, jotka ovat myöhemmin pelanneet NHL:ssa. Tämä ilmenee Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2021 julkaisemasta selvityksestä.

Perinteiset Liiga-seurat ovat kasvattaneet NHL-tähtiä ahkerasti. Lisäksi listalla on Savonlinnan Pallokerho viidellä kasvatillaan.

Miksi Vaasasta on noussut tähän mennessä Pohjois-Amerikan kärkiliigaan vain kaksi nimeä?

– Se on varmasti monen asian summa. Ehkä se on ollut tietyllä tapaa resurssikysymys, ehkä kulttuurikysymys. Tämä on pitkäjänteistä hommaa ja varmasti menestys ruokkii edelleen uutta menestystä, Vaasan Sportin Juniorit ry:n puheenjohtaja Juha-Petteri Lesonen sanoo.